Россияне, несмотря на окрики правительства, что их жизнь становится богаче и вкуснее, фактически упёрлись в потолок своих финансовых возможностей. Семейные расходы на продукты питания растут, а возможности снижаются.



В 2017 году прирост производства продукции сельского хозяйства по отношению к 2012 году составил более 20% в хозяйствах всех категорий. "Такой бурный рост - результат небывалой ранее государственной поддержки агропромышленного комплекса. За шесть лет из федерального бюджета направили более 1,2 триллиона рублей", - говорит премьер-министр Дмитрий Медведев.



1% роста в год в сельском хозяйстве обходится в 132 миллиарда рублей. Цифры, конечно, сумасшедшие. Кстати, следует понимать, что все эти миллиарды, которые подкинуло сельхозпроизводителям государство, ложатся в себестоимость продукции. И в конечном итоге - на нас с вами.



Драйвер роста российской экономики, как любили называть АПК чиновники, задрейфовал и встал на якорь. И проблема тут уже не в количестве закачанных в поля, коровники или свинарники миллиардов и триллионов. Всё проще - многие продукты становятся недоступными.



Стоимость еды всегда - при царе, при коммунистах, при нынешних упёртых монетаристах – была вопросом политическим. Человек трудящийся, отдающий половину зарплаты за миску риса, а вторую – за озверевший ЖКХ и сошедший с ума транспорт, не имеющий возможности купить шоколадку ребёнку, опасен не только для общества. Он опасен для власти. Никакая полиция или гвардия не остановит отца голодного ребёнка. Позиция «пусть едят пирожные» самоубийственна для любого общественного строя. Это только вопрос времени, когда пустой холодильник победит сытый и гламурный телевизор.



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