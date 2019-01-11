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В Минтрансе высказались по поводу новой ВПП в Шереметьево
11 января 2019, 19:04 [ «Аргументы Недели» ]
Минтранс опроверг невозможность нормальной работы новой, третьей взлетно-посадочной полосы в московском аэропорту "Шереметьево". В ведомстве прокомментировали публикации СМИ о том, что использование новой ВПП в Шереметьеве придётся ограничить.
По сведениям Минтранса, эксплуатация третьей ВВП в Шереметьево будет "осуществляться без каких-либо ограничений благодаря применению мер снижения авиационного шума".
Ранее на федеральном портале проектов нормативных актов был опубликован подготовленный Минтрансом проект поправок в Градостроительный кодекс, в пояснительной записке к которому отмечалось, что расположение третьей ВПП Шереметьево поблизости от Зеленограда, Сходни и Лобни "не позволит полноценно ее использовать", - сообщает РБК.
В Минтрансе пояснили, что этого можно будет добиться благодаря новым технологиям обслуживания воздушного движения, в том числе процедурам маневрирования в районе московского аэропорта "Шереметьево".
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