В Минтрансе высказались по поводу новой ВПП в Шереметьево

Минтранс опроверг невозможность нормальной работы новой, третьей взлетно-посадочной полосы в московском аэропорту "Шереметьево". В ведомстве прокомментировали публикации СМИ о том, что использование новой ВПП в Шереметьеве придётся ограничить.

По сведениям Минтранса, эксплуатация третьей ВВП в Шереметьево будет "осуществляться без каких-либо ограничений благодаря применению мер снижения авиационного шума".

​Ранее на федеральном портале проектов нормативных актов был опубликован подготовленный Минтрансом проект поправок в Градостроительный кодекс, в пояснительной записке к которому отмечалось, что расположение третьей ВПП Шереметьево поблизости от Зеленограда, Сходни и Лобни "не позволит полноценно ее использовать", - сообщает РБК.

В Минтрансе пояснили, что этого можно будет добиться благодаря новым технологиям обслуживания воздушного движения, в том числе процедурам маневрирования в районе московского аэропорта "Шереметьево".