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Как маскируют рост цен?
11 января 2019, 17:53 [ «Аргументы Недели» ]
Как известно, НДС — это косвенный налог, который взимается с производителей товаров и услуг на всех этапах производства. Если сказать простым языком, то, в первую очередь, это плата за право производить и продавать товар.
Так, предприниматели любят закладывать эти затраты в конечную цену товара, отсюда и рост цен, пишет NEWS.ru.
«Это ценовая манипуляция, связанная не с повышением цены, а со снижением продаваемого объёма, и основана она на психологическом приёме установления справедливой цены, то есть человек не замечает, что цена выросла, просто потому, что он не платит больше, а то, что он покупает меньше, он не замечает. Для человека важно не заплатить больше», — объяснил маркетолог Андрей Арно.
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