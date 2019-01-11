Как маскируют рост цен?

Как известно, НДС — это косвенный налог, который взимается с производителей товаров и услуг на всех этапах производства. Если сказать простым языком, то, в первую очередь, это плата за право производить и продавать товар.

Так, предприниматели любят закладывать эти затраты в конечную цену товара, отсюда и рост цен, пишет NEWS.ru.

«Это ценовая манипуляция, связанная не с повышением цены, а со снижением продаваемого объёма, и основана она на психологическом приёме установления справедливой цены, то есть человек не замечает, что цена выросла, просто потому, что он не платит больше, а то, что он покупает меньше, он не замечает. Для человека важно не заплатить больше», — объяснил маркетолог Андрей Арно.