Фигурант дела об убийстве Дениса Вороненкова похищен в Москве ?

О похищении в Москве фигуранта дела об убийстве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова передало агентство "Росбалт". По данным источников издания в правоохранительных органах, похищен в Москве Юрий Василенко, которого называют украинским криминальным авторитетом. Мария Максакова заявила, что точно знает имя убийцы Дениса Вороненкова

Накануне вечером Василенко находился в московском ресторане "Базилик", где он якобы часто устраивал деловые встречи с партнерами. В помещение ресторана вошла группа мужчин, которые потребовали, чтобы Василенко поехал с ними. Он отказался, тогда в ресторане начался конфликт со стрельбой.

В ходе потасовки неизвестные ранили Василенко, истекающего кровью его схватили, запихали в багажник автомобиля и увезли в неизвестном направлении. Как сообщил "Росбалту" источник в правоохранительных органах, в Москве Василенко проживал нелегально по паспорту на фамилию Антоненко. "Авторитет" вел практически подпольный образ жизни. Он арендовал большую квартиру в районе метро «Алексеевская», из которой в основном выбирался в ближайший ресторан.

Юрия Василенко и его делового партнёра на Украине подозревают в том, что они нашли исполнителей для убийства бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Супруг оперной певицы Марии Максаковой был расстрелян 23 марта 2017 года в центре Киева.

Ведутся активные поиски злоумышленников, но шансов найти Юрия Василенко живым — крайне мало.