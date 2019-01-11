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Фигурант дела об убийстве Дениса Вороненкова похищен в Москве ?
11 января 2019, 17:17 [ «Аргументы Недели» ]
О похищении в Москве фигуранта дела об убийстве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова передало агентство "Росбалт". По данным источников издания в правоохранительных органах, похищен в Москве Юрий Василенко, которого называют украинским криминальным авторитетом.
Накануне вечером Василенко находился в московском ресторане "Базилик", где он якобы часто устраивал деловые встречи с партнерами. В помещение ресторана вошла группа мужчин, которые потребовали, чтобы Василенко поехал с ними. Он отказался, тогда в ресторане начался конфликт со стрельбой.
В ходе потасовки неизвестные ранили Василенко, истекающего кровью его схватили, запихали в багажник автомобиля и увезли в неизвестном направлении. Как сообщил "Росбалту" источник в правоохранительных органах, в Москве Василенко проживал нелегально по паспорту на фамилию Антоненко. "Авторитет" вел практически подпольный образ жизни. Он арендовал большую квартиру в районе метро «Алексеевская», из которой в основном выбирался в ближайший ресторан.
Юрия Василенко и его делового партнёра на Украине подозревают в том, что они нашли исполнителей для убийства бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Супруг оперной певицы Марии Максаковой был расстрелян 23 марта 2017 года в центре Киева.
Ведутся активные поиски злоумышленников, но шансов найти Юрия Василенко живым — крайне мало.
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