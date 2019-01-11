ГИБДД разработала новый порядок экзамена на вождение

В ГИБДД доработали правила нового практического экзамена на вождение. Экзамен будет начинаться с тестирования, на котором необходимо показать первоначальные навыки вождения. Новые правила предполагают отмену разделения испытаний на «город» и «площадку». Автоэксперт высказался об идее проводить экзамен при замене водительских прав

Документ размещен на федеральном портале проектов нормативных актов. Сначала проверка пройдёт на закрытых площадках и автодромах, речь идёт об участках дорог с малоинтенсивным движением, которые расположены за пределами жилой застройки. После этого экзамен будет продолжен в условиях городского вождения.

Обязательным элементом экзамена будет проверка навыка обгона или опережения наряду с началом и остановкой движения, поворотам налево и направо, параллельной парковкой, проездом перекрестка неравнозначных дорог, остановкой на подъеме и разворотом. Среди опциональных упражнений - пересечение железнодорожного переезда при наличии возможности.