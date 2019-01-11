Мужчина в нетрезвом состоянии вышел на тонкий лёд на Байкале

Инспекторы ГИМС 8 января спасли пьяного мужчину, который вышел на тонкий лёд Байкала в пади Крестовая посёлка Листвянка Иркутского района, как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

Причину отчаянного поступка мужчина объяснить не смог, потому что находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Спасатели согрели его горячим чаем и передали сотрудникам полиции для выяснения всех обстоятельств случившегося, пишет Телеинформ.

Также, как передает ОТР, в Иркутской области в поселке Култук начали строить завод по производству питьевой воды из Байкала. Ее хотят продавать в российские регионы и в Китай.

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