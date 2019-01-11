В РПЦ предложили штрафовать чиновников, оскорбляющих граждан

Владимир Легойда считает, что введение штрафов за оскорбление представителей власти возможно лишь в том случае, если будет и обратная сторона - штрафы чиновникам за оскорбление народа.

Глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда высказал своё мнение касательно законопроекта об административной ответственности за оскорбительную критику государственных деятелей в СМИ и интернете, передаёт РИА Новости.

"Не вижу проблемы в том, чтобы штрафовать людей, которые оскорбляют власть. При том понимании, что с представителями власти, не уважающими и/или оскорбляющими людей, надо поступать таким же образом. Ну и увольнять, конечно. За профессиональное несоответствие", - заявил он. При этом Легойда подчеркнул, что "защита власти" может быть лишь в том случае, если у власти повысится ответственность за слова и поступки.