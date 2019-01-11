Новатором, первым выпустившим "девяток" яиц вместо привычного "десятка" стала удмуртская птицефабрика. Там рассказали, почему яйца в упаковкакх по девять штук попали на прилавок.

На птицефабрике рассказали, что новая упаковка - это предпраздничный маркетинговый ход. В Интернете оценили идею и тут же начали активно её обсуждать, сообщает РИА Новости. Некоторые считают такую упаковку более удобной, другие списывают это на резкое подорожание продукта.

Генеральный директор Российского птицеводческого союза Галина Бобылёва поспешила успокоить сограждан, заверив, что новая упаковка не влечёт за собой повышения цен.

«Незначительно сейчас повысились цены, и вдруг где-то появилась новая упаковка на 9 яиц. У нас это недоверие начинают использовать — может, это связано с повышением цены? Ни в коем случае. Это не влечёт за собой удорожание, незначительное повышение цены в этот период связано только с сезонностью", - рассказала она.