Как изменится интимная жизнь людей к 2050 году?

Ученые из Соединенных Штатов полагают, что к 2050 году люди откажутся от половых отношений с целью продолжения рода. Интим останется исключительно для удовольствия.

Автором данной теории стал Карл Джерасси, 91-летний профессор Стэнфордского университета, который в 1951 году изобрел противозачаточные таблетки. Согласно прогнозу Джерасси, в будущем широкое распространение получит технология, которая позволяет мгновенно заморозить живые яйцеклетки и сперму и хранить их в течение длительного срока. Таким образом, провести оплодотворение можно через несколько десятков лет.

В настоящий момент данная услуга стоит недешево, однако со временем ситуация изменится, уверен ученый. Он спрогнозировал, что к 2050 году супружеские пары получат возможность замораживать сперму и яйцеклетки в самом начале фертильного возраста. Заморозив достаточный запас биоматериала, каждый сможет подвергнуться стерилизации и в свое удовольствие заниматься любовью, не опасаясь случайной беременности.