Отсутствие брачного договора сделает бывшую жену Безоса миллиардером

Бывшая супруга самого богатого мужчины в мире после развода получит половину его состояния. За годы совместной жизни пара так и не составила брачный договор.

Маккензи Таттл при разводе получит половину состояния своего бывшего мужа - самого богатого человека на планете Джеффа Безоса. Подобное стало возможным из-за того, что экс-супруги за годы совместной дизни так и не заключили брачный договор, сообщает Мир24.

Бракоразводный процесс состоится в столице Соединённых Штатов. Бывшим супругам придётся разделить между собой совместно нажитые 137 миллиардов долларов и 162 тысячи гектаров земли. Специалисты считают, что произвести оценку владений пары будет довольно сложно.

Как ранее сообщали Аргументы недели, причиной развода супругов стала измена Безоса.