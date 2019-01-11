Геолокация пропавших детей станет доступна правоохранительным органам

Поиск пропавших детей в ближайшее время можно будет осуществлять по геолокации их мобильных устройств без специального разрешения суда. Депутаты Госдумы разработали законопроект, облегчающий правоохранительным органам подобные розыскные мероприятия.



Ранее для того, чтобы сотовые операторы предоставили следователям данные биллинга, нужно было терять драгоценное время на получение судебного решения. Теперь же достаточно заявления родителя и владельца сим-карты, которой пользовался ребёнок. Это позволит в разы убыстрить спасение малыша. Даже если у телефона, планшета или "умных часов" села батарейка, или от него избавились выбросив в воду, всё равно можно установить место последнего контакта с гаджетом и выйти на след.



По данным правоохранительных органов, за последние пять лет в розыске находилось 40 тысяч детей, из них 13.5 тысячи малолетних. Обеспечив своих детей необходимыми гаджетами и программами к ним родители и сами смогут контролировать передвижение ребёнка.



