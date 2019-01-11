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За что немцы не любят русских и британцев
11 января 2019, 08:41 [ «Аргументы Недели» ]
Опрос, проведённый среди жителей Германии показал, что больше половины населения страны негативно относится к туристам из России и Великобритании. За что же немцы так не любят русских и британцев?
Как показал опрос, проведённый на онлайн-платформе ab-in-den-urlaub, около 60% немцев возмущены слишком шумным поведением россиян. 56% граждан ФРГ раздражает пристрастие русских к алкоголю. 38% жителей Германии считают, что туристы из России зачастую бывают слишком грубы, а 24% не нравится любовь русских делать селфи, сообщает Газета.Ru.
Что касается жителей Великобритании, немцы в первую очередь отмечают их любовь выпить. Также часть респондентов приводит в негодование стремление британцев побыстрее занять пляжные лежаки.
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