Москву сегодня накроет снегопад

В пятницу, 11 января, в Москве ожидается небольшой снегопад, а на дорогах образуется гололедица. Соответствующую информацию накануне предоставили сотрудники Гидрометцентра Российской Федерации.

Погода в городе сегодня днем будет облачной с прояснениями, местами будет идти снег. Температура воздуха составит минус 11 – минус 12 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра. Атмосферное давление в столице будет составлять 745 миллиметров ртутного столба.

В ночь на субботу, 12 января, столбики термометров в городе опустятся до минус 14 градусов. Автомобилистам рекомендуют быть осторожными на дорогах, поскольку трассы будут скользкими.