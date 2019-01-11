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Москву сегодня накроет снегопад
11 января 2019, 07:51 [ «Аргументы Недели» ]
В пятницу, 11 января, в Москве ожидается небольшой снегопад, а на дорогах образуется гололедица. Соответствующую информацию накануне предоставили сотрудники Гидрометцентра Российской Федерации.
Погода в городе сегодня днем будет облачной с прояснениями, местами будет идти снег. Температура воздуха составит минус 11 – минус 12 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра. Атмосферное давление в столице будет составлять 745 миллиметров ртутного столба.
В ночь на субботу, 12 января, столбики термометров в городе опустятся до минус 14 градусов. Автомобилистам рекомендуют быть осторожными на дорогах, поскольку трассы будут скользкими.
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