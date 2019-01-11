На Украине создали петицию, в которой Петру Порошенко предлагают спросить мнение населения о "новой церкви". Результаты опроса создатели петиции советуют приурочить к выборам президента страны.

Несколько лет назат депутаты Верховной рады Украины приняли закон об электронных петициях, сообщает РИА Новости. Согласно ему, для рассмотрения петиции требуется не менее 25 тысяч подписей.

Теперь же на сайте президента Украины появилась петиция, предлагающая Петру Порошенко поинтересоваться мнением населения о переходе в автокефальную церковь. Результаты опроса автор посоветовал приурочить к выборам главы страны.

"Предлагаю: организовать и провести опрос населения, одновременно с президентскими выборами, об их отношении к переходу в автокефальную церковь", - написал автор петиции Антон Долгов.