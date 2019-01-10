Десять пострадавших при аварии в Сыктывкаре

В Сыктывкаре на трассе Сыктывкар - Троицко-Печорск рейсовый автобус, полный пассажиров, столкнулся с лесовозом. В результате аварии пострадали тринадцать человек, среди них есть дети.

Авария на четвёртом километре трассы Сыктывкар - Троицко-Печорск с участием рейсового автобуса №25 и лесовоза произошла в 19:10 по московскому времени. В момент столкновения в автобусе находились 32 человека, сообщает Мир24.

По словам сотрудников ГИБДД, авария произошла из-за выезда грузовика на встречную полосу в условиях плохой видимости. Пострадали тринадцать человек, трое из них - дети. Десять пострадавших, включая детей, госпитализированы.

Как сообщают в пресс-службе СУ СК России по республике Коми, по факту происшествия началась проверка.