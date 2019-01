Британские ученые раскрыли простой способ продлить долголетие. Оказываться, не только движение, но и активное общение с родными и друзьями - жизнь. Ученые из Университетского колледжа Лондона провели четырехлетнее исследование, в котором приняли участие более семи тысяч добровольцев в возрасте от 50 лет и старше.

В ходе эксперимента получены выводы: у пожилых людей, активно общающихся не только со своими близкими родственниками, но и с друзьями, занимавшихся спортом с фитнес-центрах, в парках, посещающих выставки, музеи, театры и церковные службы, медицинские показатели состояния здоровья гораздо лучше, чем и у пассивных граждан.

Статья, посвященная зависимости долголетия от активности людей, опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. Ученые заключили, что ведущие активную жизнь в пожилом возрасте люди чувствуют, что они нужны и другим людям - своим родным и друзьям, и это положительно влияет на здоровье.