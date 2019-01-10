В России хотят запретить турфирмам организовывать паломнические поездки
10 января 2019, 21:46 [ «Аргументы Недели» ]
В России хотят запретить турфирмам организацию паломнических поездок. Государственная дума в первом чтении приняла поправки, запрещающие туристическим фирмам организовывать паломнические поездки. Законопроект устанавливает специальный правовой статус паломника и паломнической деятельности.
В документе прописано, что паломником является лицо, совершающее путешествие на период от 24 часов до 6 месяцев подряд или осуществляющее не менее одной ночевки в стране временного пребывания с целью посещения мест религиозного почитания, объектов религиозного назначения и участия в религиозных обрядах и церемониях. Исключение составляют поездки для отдыха и развлечений, а также ради деятельности, связанной с получением дохода от источников в месте временного пребывания.
Документ опубликован на сайте Госдумы.
По идее Госдумы, паломническими поездками могут заниматься только религиозные объединения, а не коммерческие организации. Авторы законопроекта считают, что это позволит защитить верующих от недобросовестных организаторов поездок.