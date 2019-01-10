Квартиры для ветеранов привели чиновника на скамью подсудимых

Экс-директор департамента капитального строительства Севастополя Андрей Попов ответит перед законом за превышение должностных полномочий. Чиновник выдавал ветеранам непригодные для проживания квартиры.

Расследование началось после того, как внучка одного из ветеранов сообщила, что вместо целой квартиры пенсионеру предоставили лишь половину, сообщает РИА Новости. Правительством Севастополя была утверждена госпрограмма, согласно которой некоторым ветеранам должны были выдать девять благоустроенных квартир. На эти цели власти выделили около 20 миллионов рублей. Ответственным за осуществление госпрограммы было назначено ведомство Попова.

"Расследование уголовного дела завершено. С утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время оно будет направлено в суд для рассмотрения по существу", - сообщает Следственный комитет по региону.