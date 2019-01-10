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Болезнь лишила девушку возможности слышать... мужчин!
10 января 2019, 21:17 [ «Аргументы Недели» ]
Молодая китаянка стала жертвой довольно странного недуга. В результате болезни девушка перестала слышать, но не всё подряд, а исключительно мужскую речь.
Девушка по фамилии Чен почувствовала недомогание в начале нового года, сообщает Мир24. Жительница Китая внезапно начала страдать от тошноты и звона в ушах. Списав всё на самотёк, молодая особа не стала обращаться в больницу, пока не заметила одну странность - она абсолютно перестала слышать мужчин! Обследование подтвердило, что слух девушки воспринимает только женские голоса.
Отоларинголог, занимающийся проблемой китаянки, выразила догадку, что болезнь лишила девушку возможности слышать низкие частоты. Причиной осложнения заболевания стали недосыпание и стресс. Врачи обещают, что лечение поможет девушке быстро вернуть слух.
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