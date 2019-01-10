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Как удостовериться в подлинности бриллианта
10 января 2019, 20:12 [ «Аргументы Недели» ]
Вброс синтетических алмазов на мировом рынке принял массовый характер и затронул даже известные бренды. Этот объем достигает свыше 20% камней, которые продаются после огранки. Как удостовериться в подлинности бриллианта? Россия в настоящее время выстраивает систему маркировки драгоценных камней и металлов.
Сертификат соответствия к драгоценным камням бриллианту или изумруду гарантирует потребителю его подлинность. Наличие сертификата соответствия, прилагаемого к сертифицированному ограненному камню, гарантирует потребителю подлинность драгоценного камня и достоверность указанных качественных и количественных характеристик.
В Роспотребнадзоре уточнили, что для драгоценных камней в виде вставок в ювелирные изделия сертификата не требуется, его заменяет бирка, - передает РИА Новости со ссылкой на экспертов Роспотребнадзора. По данным ведомства, на бирках ювелирных изделий со вставками из драгоценных камней - бриллианты, изумруды, рубины, сапфиры - должны быть указаны их характеристики: цвет и чистота, а также масса. На полудрагоценные - топазы, аметисты, хризолиты, гранаты - указывается просто вес вставки без каких-либо характеристик чистоты.
По ГОСТу маркировка на бирке ювелирных изделий со вставками бриллиантов может выглядеть следующим образом: 1Бр Кр57-0,470-4/6А. При этом 1Бр - количество бриллиантов в изделии, в этом варианте он один; Кр57 - форма огранки, в этом случае круглая с 57 гранями; 0,470 - общий вес камней в каратах; 4/6А - характеристики групп цвета /дефектности, геометрических параметров.
Также цифра до черты означает цвет, и чем она больше, тем более желтый цвет имеет кристалл. Вторая цифра обозначает прозрачность камня. Только искусственные камни абсолютно прозрачны. Любой натуральный камень имеет трещинки, инородные включения, изъяны, которые видны только с помощью оптических приборов.
Покупателю украшений обязательно выдается соответствующе оформленный чек, а бриллианты еще передаются сертификаты.
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