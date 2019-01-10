Пропавшую школьницу нашли в московском роддоме

Пятнадцатилетнюю школьницу, пропавшую в Элисте, обнаружили в одном из столичных роддомов. Сообщается, что в последнее время девушка проживала в подмосковном Павловском Посаде.

Пятнадцатилетняя школьница из Элисты поступила на роды в одну из московских больниц. Девушка числилась в розыске как без вести пропавшая, сообщает Газета.ru.

Школьница приехала в больницу самостоятельно на такси. На протяжении последнего времени она проживала в подмосковном городе Павловский Посад. Сейчас данные о её местонахождении переданы в УМВД России по городу Элиста. Отец ребёнка школьницы не известен, устанавливается его личность.