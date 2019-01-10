Президент Соединеных Штатов Дональд Трамп высказался о разводе главы Amazon Джеффа Безоса, признанного самым богатым человеков в мире. Глава Amazon на днях объявил, что разводится со своей супругой Маккензи, с которой они прожили 25 лет.

Маккензи Безос может стать богатейшей женщиной в мире после развода. Оказалось, что Джефф Безос крутит роман с бывшей телеведущей. Они встречаются восемь месяцев. Любовница Безоса уже развелась с мужем.

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что желает удачи основателю Amazon Джеффу Безосу, - передает RT. "Ну, я желаю ему удачи. Я желаю ему удачи", - цитирует Трампа CBS.

Маккензи Безос может стать богатейшей женщиной в мире после развода.