Возобновлено движение по Волоколамке после подтопления Тушинского тоннеля

В Москве в четверг вечером на Волоколамском шоссе возобновлено движение автотранспорта после подтопления Тушинского тоннеля. В настоящее время транспорт движется по тоннелю в обоих направлениях в обычном режиме.

Тоннель в столичном районе Тушино на северо-западе Москвы, по которому проходит Волоколамское шоссе, затопило после провала грунта в Канале имени Москвы. Площадь обрушения составила до 75 квадратных метров. Сначала движение по Волоколамскому шоссе открыли только в сторону области. В ЦОДД отметили, что остаётся перекрытой только улица Свободы.

Заммэра Москвы Пётр Бирюков приезжал на место происшествия. По его словам, точные причины ЧП будут определены специалистами-проектировщиками. Возможно, работы по расширению Волоколамского шоссе, которые проводились в 2003 году, могли быть с отклонениями.