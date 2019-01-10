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Под Бахчисараем на трассе спасатели вытащили из машины 3-х пострадавших
10 января 2019, 18:13 [ «Аргументы Недели» ]
На трассе «Красный Мак – Холмовка» под Бахчисараем произошло ДТП. Авто марки «ГАЗель Соболь» съехало с дороги в кювет, есть пострадавшие, пишут «Аргументы недели-Крым».
Авария произошла сегодня утром в 09:02, пишет пресс-служба крымского МЧС. Спасатели вытащили из опрокинутой машины троих пострадавших и доставили их на носилках к проезжей части. Затем мужчин 59-ти, 26-ти и 19-ти лет соответственно передали сотрудникам скорой медицинской помощи.
С травмами разной степени тяжести граждан доставили в центральную больницу Бахчисарайского района. Также, на месте инцидента сотрудники экстренного ведомства приняли все противопожарные меры.
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