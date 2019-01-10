Под Бахчисараем на трассе спасатели вытащили из машины 3-х пострадавших

На трассе «Красный Мак – Холмовка» под Бахчисараем произошло ДТП. Авто марки «ГАЗель Соболь» съехало с дороги в кювет, есть пострадавшие, пишут «Аргументы недели-Крым».

Авария произошла сегодня утром в 09:02, пишет пресс-служба крымского МЧС. Спасатели вытащили из опрокинутой машины троих пострадавших и доставили их на носилках к проезжей части. Затем мужчин 59-ти, 26-ти и 19-ти лет соответственно передали сотрудникам скорой медицинской помощи.

С травмами разной степени тяжести граждан доставили в центральную больницу Бахчисарайского района. Также, на месте инцидента сотрудники экстренного ведомства приняли все противопожарные меры.

















Уважаемые читатели! Если вы стали очевидцем интересного события, хотите сообщить нам важную новость или просто поделиться информацией – пишите нам на электронную почту argument.nedeli.crimea@gmail.com