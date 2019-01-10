В Сургуте загорелся жилой многоквартирный дом. Есть пострадавшие

Многоэтажный дом загорелся в Сургуте. Шестеро пострадавших в результате пожара госпитализированы. Среди них есть дети. Людям оказана вся необходимая помощь.

Шесть человек оказались в больнице после пожара в многоэтажном доме в Сургуте. Среди пострадавших трое детей. Один в тяжелом состоянии, двое в состоянии средней тяжести. Взрослые госпитализированы в состоянии средней тяжести, сообщает РИА Новости.

Пожар произошёл в многоэтажном доме на улице Московской во второй половине дня, говорится в окружном управлении МЧС. Пожарным удалось справиться с огнём за двадцать минут. Из дома эвакуировали 26 человек.