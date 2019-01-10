Названа причина развода самого богатого миллиардера в мире

Как стало известно, глава Amazon Джефф Безос разводится с женой Маккензи из-за измены. Появились подробности грядущего развода богатейшего человека в мире основателя Amazon Джеффа Безоса. Все банально - в жизни миллиардера появилась новая женщина. Семьи Джеффа Безоса и бывшей телеведущей Лорен Санчес (Lauren Sanchez) живут в Сиэттле, они знакомы не один год. Богатейший человек в мире объявил о разводе с женой

Безос и Лорен Санчес закрутили роман. Женщина уже развелась с супругом — главой одного из крупнейших голливудских агентств Патриком Уайтселлом. Папарацци их застукали еще в октябре. 7 января миллиардера заметили с любовницей на вручении премии «Золотой глобус», а затем на вечеринке Amazon. Во избежание распространения слухов и публикаций в сетях фотографий, сделанных очевидцами, Безосу пришлось поторопиться с объявлением о грядущем разводе, сообщает Page Six. По сведениям издания, Безос расстался с женой осенью 2018 года вскоре после празднования 25-летия свадьбы, - сообщает Лента.ру.

Портал Radar Online сообщил, что Безос встречается с 49-летней Лорен Санчес уже восемь месяцев. Глава Amazon тайно отправлял любовницу на курорты на своем частном самолете, отправлял ей непристойные сообщения и селфи эротического характера.

Бывшая телеведущая Лорен Санчес сотрудничала с аэрокосмической компанией Безоса Blue Origin: она пилотировала вертолет, с которого велась воздушная видеосъемка.

54-летний Джефф Безос занимает первое место в списке самых богатых людей мира по версии журнала Forbes. По данным Bloomberg, в результате развода бывшая жена миллиардера Маккензи Безос может получить 69 миллиардов долларов, став самой богатой женщиной в мире.