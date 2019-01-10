Порошенко ошибся с местом рождения главы новой автокефальной церкви

Президент Украины Пётр Порошенко во время молебна в Свято-Покровском кафедральном соборе ошибочно назвал Ровно родиной митрополита Епифания, ставшего главой "новой церкви".

Президент Украины во время молебна в Свято-Покровском кафедральном соборе по ошибке назвал Ровно родиной митрополита Епифания и заявил, что благодарен ровненской земле за предстоятеля новой украинской автокефальной церкви.

"Я очень благодарен ровенской земле за то, что она родила предстоятеля украинской православной церкви", - сказал Порошенко.

Как известно из открытых источников, митрополит Епифаний (в миру - Сергей Думченко) является уроженцем села Волково Ивановского района Одесской области. В Ровно Епифаний переехал уже во взрослом возрасте, когда получил должность секретаря-референта митрополита Ровенского и Острожского Даниила, сообщает РИА Новости.