Эксперты прокомментировали аварию на Канале им. Москвы и в Тушинском тоннеле

Эксперты прокомментировали аварию на водном канале имени Москвы и в Тушинском тоннеле на северо-западе столицы. В четверг, 10 января, утром грязевые потоки начали выливаться в Тушинский тоннель из проходящего над ним водного канала. Тушинский провал разрастается

К 14:00 сегодня появились сообщения, что грунт просел на 75 квадратных метров, а на тоннель продолжает литься водопад из грязи. Движение по тоннелю перекрыто до 11 января.

Заведующий кафедрой мостов и тоннелей МАДИ Лев Маковский считает, "что дело не в тоннеле, а в канале", - сообщает "Московский комсомолец". Эксперт полагает, что "если бы что-то произошло с тоннелем, если бы подмыло под ним, то он бы просто разрушился, и вода пошла из тоннеля". На самом деле идет в тоннель. "Вода идет с насыпи, откос которой разрушился, из-за того, что пришла вода как раз из канала", - высказал свое предположение Маковский.

Первый заместитель гендиректора ОАО «НИИ ВОДГЕО» Игорь Нечаев предположил, что к прорыву дамбы провело некачественное обслуживание канала имени Москвы.

Директор ФГУП "Центр Российского регистра гидротехнических сооружений и государственного водного кадастра" Сергей Беднарук считает, что к размыву грунта могло привести и увеличение напора воды.

Глава Комплекса ЖКХ Москвы Петр Бирюков сообщил, что "в 2003 году здесь шло расширение Волоколамского шоссе, строительство тоннеля, возможно, где-то были допущены какие-то отклонения".