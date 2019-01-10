Синоптики предупреждают о существенном усилении ветра в Москве к выходным

В ночь на субботу, 12 января, в Москве ожидается существенное усиление ветра. Синоптики сегодня сообщили, что температура воздуха в городе к выходным опустится, на город также обрушатся осадки.

В субботу ночью температура воздуха будет достигать минус 14 градусов в Москве и минус 20 градусов местами по области. В дневное время столбики термометров будут показывать минус 8 градусов.

Как уточняет ТАСС, в столице будет идти умеренный снег. Порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду.

В воскресенье в городе потеплеет до минус 5 градусов, а в понедельник температура воздуха и вовсе может составить 0 градусов.