С начала нового года надбавка к пенсии, которую выплачивают по достижении 80 лет, составит 5 334 рубля. Об этом сообщает издание "Российская Газета" со ссылкой на Пенсионный фонд РФ.

В случае, если человек получает страховую пенсию по старости, фиксированную выплату к страховой части увеличивают в два раза. При этом отмечается, что перерасчет происходит автоматически.

По данным издания, изменения касаются страховой пенсии по старости и не затрагивают лиц, получающих социальную пенсию, выплаты по потере кормильца, а также пенсию по инвалидности первой группы.