Борис Дубровский подарил воспитаннице детского дома поездку по Золотому кольцу

Сегодня, 10 января, губернатор Челябинской области Борис Дубровский подарил 17-летне воспитаннице детского дома поездку по Золотому кольцу. О таком путешествии Дарья Фахрутдинова мечтала давно. Дарья - активная участница волонтерского движения в Саткинском районе, учащаяся техникума.

Борис Дубровский предложил девушке принять участие в отборе в волонтерский корпус саммитов ШОС и БРИКС, которые состоятся в Челябинске в 2020 году. В поездку девушка отправится летом. Дарья поблагодарила губернатора и сказала, что с радостью примет участие в конкурсном отборе в волонтеры.