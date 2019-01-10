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В Волгограде украли Бузову, а Шастуна не смогли, потому что сломался

10 января 2019, 12:57 [ «Аргументы Недели. Волгоград» ]

В Волгограде украли Бузову, а Шастуна не смогли, потому что сломался
Пластиковые фигуры звёзд установили сначала на площади Павших борцов

Если в прошедшем году волгоградские воришки крали с улиц города преимущественно канализационные люки, то в наступившем 2019-м их эстетические вкусы эволюционировали. Каждый день нового года добавляет в криминальные сводки очередную пропажу.

Пластиковые фигуры звёзд известного телеканала установили сначала на площади Павших борцов 2 января. Неподалёку от главной ёлки и строящегося храма. Необычная фотозона сразу привлекла волгоградцев, и желающие сфотографироваться с обнимку с Ольгой Картунковой и Азаматом Мусагалиевым выстраивались в очередь. Компания с Екатериной Варнавой и Гариком Харламовым даже составила конкуренцию другой световой достопримечательности –  скамейке-сапогам. Вскоре ростовые фигуры переехали к воротам Комсомольского парка, где их закрепили к постаментам саморезами. На следующий день обнаружилась первая пропажа – исчезла Ольга Бузова, а сломанный Антон Шастун лежал головой в сугробе.

- К Рождеству 7 января не осталось уже никого, - рассказала «Аргументам недели» пиар-менеджер телеканала Анна Смирнова. – Пропали шесть фигур, и у входа в парк нас встречал только рекламный баннер, колыхавшийся на ветру. Мы написали запрос директору парка предоставить нам видео с камер наблюдения, но, сказать честно, в то, что удастся разыскать пропажу, не верится. Скорее всего, они могут обнаружиться ближе к лету где-нибудь на дачах горожан.

Кража фигур телеведущих в Волгограде – не единственный случай. В праздничные дни из парка в Советском районе сначала «ушёл» светодиодный снеговик, а вскоре за ним укатился и светящийся новогодний шар. Теперь их разыскивает полиция Советского района Волгограда. В новогоднюю ночь в Краснооктябрьском районе неизвестные, которых зафиксировала камера наблюдения, украли украшенную новогоднюю ёлку, установленную у лицея №2 на улице Богунской.

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