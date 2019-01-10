Украинского диверсанта приговорили к Омску

Омск стал местом отбывания наказания для Евгения Панова. Суд признал его виновным в подготовке терактов на территории Крыма и приговорил его к длительному заключению.

Приговоренный к восьми годам лишения свободы Евгений Панов будет отбывать наказание в омской колонии строгого режима. Об этом сообщили родственники осужденного.

Евгения Панова поймали в 2016 году. Его признан виновным в организации терактов на территории Крыма.