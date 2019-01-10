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Гигантская киностудия, учрежденная Бондарчуком и Эрнстом, на грани краха
10 января 2019, 11:19 [ «Аргументы Недели» ]
Одна из крупнейших киностудий России — «Главкино» — собралась объявить о своем банкротстве. Соответствующая информация опубликована на сайте реестра сведений о деятельности юридических лиц «Федресурс».
Кинотелевизионный комплекс «Главкино» появился в Московской области десять лет назад. Среди его учредителей были продюсер и режиссер Федор Бондарчук и генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.
Комплекс «Главкино» включает в себя девять съемочных павильонов площадью почти в 9 тысяч квадратных метров. В свое время там снимались такие отечественные ленты, как «Движение вверх», «Экипаж» и «Викинг». Также на территории комплекса производятся телевизионные шоу.
Глава компании «Царь Pictures» Александр Изотов, ставший собеседником «Коммерсанта», отметил, что «Главкино» столкнулось с финансовыми проблемами из-за переоценки его создателями объема рынка. Согласно подсчетам Изотова, на создание комплекса было потрачено несколько миллиардов рублей. Масштабы отечественной киноиндустрии не позволяют вернуть деньги, вложенные инвесторами в проект, полагает эксперт.
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