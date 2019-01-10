На руках у гражданского населения оружия больше, чем у армии и полиции

Швейцарские исследователи из Small Arms Survey установили, что в мире зарегистрировано более миллиарда единиц стрелкового оружия. Существенный рост вооруженности гражданского населения наблюдается последние 12 лет.



85% стрелкового оружия обладают граждане разных стран, а это 857 млн единиц, 13% находится у военных (133 млн) и лишь 2% у сотрудников правоохранительных органов (23 млн). Конечно, приведённые цифры - без учёта нелегального оружия.



Пятёрку лидеров по милитаризованности населения, конечно же, возглавляют американцы, за ними идут Индия, Китай, Пакистан и Россия. На Россию приходится 17,6 млн единиц, но отечественная статистика снижает эту цифру в два раза.



Совсем другой расклад по количеству единиц стрелкового оружия на душу населения. Здесь опять лидируют США со 120,5 единиц на 100 человек, а далее рейтинг выстроился таким образом: Йемен - 52,8, Сербия и Черногория - 39,1, Канада - 34,7, Финляндия - 32,3, Исландия - 31,7, Австрия - 29,9, Швейцария - 27,5, Россия - 12,2. Однако, по данным Росгвардии, на руках у россиян находится легально по 9 единиц стрелкового оружия на каждые 100 жителей.



Несмотря на высокую мужскую смертность в России и низкий прирост населения, тем не менее, продажи оружия возрастают каждый год на 5%, а это 30 тыс. единиц. Тут руку приложило оружейное лобби - производители и торговцы оружием. Говорят, что во время Приднестровского конфликта при общей вооруженности населения 100% на улицах республики были спокойствие и порядок - с вооруженными людьми мало кто захочет шутить. В данном случае наличие оружие выступило сдерживающим фактором.



