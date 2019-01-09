Почему возвращение Крыма прошло без крови?

Маленькие крымчане всегда были патриотами. Куда бы ни приезжали на экскурсию в другой город, они всегда с гордостью говорили: «Мы из Крыма. Мы – крымчане!». Всё, что касается военно-патриотического воспитания, Великой Отечественной войны и поисковых движений сейчас - в Крыму в особом почёте.



По словам министра образования Республики Крым Натальи Гончаровой, "Сомневаюсь, что где-то еще в субъекте, где есть 540 школ, есть 280 музейных комнат или даже музеев, посвященных различным этапам той войны или афганскому движению, или чернобыльской трагедии – тем моментам нашей жизни, когда люди проявили героизм защищая других людей, отдавали жизнь за других. Это примеры, хорошие примеры.



Для России хорошим примером стал наш крымский референдум 2014 года. Он объединил страну, заставил задуматься, что может народ, когда он действительно вместе. Когда нас почти 97 процентов – мы сила! Тогда любую проблему можно решить без крови. Это же реальный пример! Я уверена, что такая же сплоченность будет и у нашей молодежи, если понадобиться встать на защиту Родины", - говорит министр.



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