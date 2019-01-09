//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Сад и огород

//Общество 13+

Почему возвращение Крыма прошло без крови?

9 января 2019, 22:12 [ «Аргументы Недели» ]

Почему возвращение Крыма прошло без крови?

Маленькие крымчане всегда были патриотами. Куда бы ни приезжали на экскурсию в другой город, они всегда с гордостью говорили: «Мы из Крыма. Мы – крымчане!». Всё, что касается военно-патриотического воспитания, Великой Отечественной войны и поисковых движений сейчас - в Крыму в особом почёте.

По словам министра образования Республики Крым Натальи Гончаровой, "Сомневаюсь, что где-то еще в субъекте, где есть 540 школ, есть 280 музейных комнат или даже музеев, посвященных различным этапам той войны или афганскому движению, или чернобыльской трагедии – тем моментам нашей жизни, когда люди проявили героизм защищая других людей, отдавали жизнь за других. Это примеры, хорошие примеры.

Для России хорошим примером стал наш крымский референдум 2014 года. Он объединил страну, заставил задуматься, что может народ, когда он действительно вместе. Когда нас почти 97 процентов – мы сила! Тогда любую проблему можно решить без крови. Это же реальный пример! Я уверена, что такая же сплоченность будет и у нашей молодежи, если понадобиться встать на защиту Родины", - говорит министр.

Полностью интервью Натальи Гончаровой читайте в приложении "АН. Крым".

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

//Новости СМИ2

//Спорт

Трансферные проблемы «Зенита» - как восполнить потери в качестве

Трансферные проблемы «Зенита» - как восполнить потери в качестве

Главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку предстоит непростая зимняя трансферная кампания — нужно избавиться от багажа Роберто Манчини и укрепить состав, чтобы в итоге не упустить золотые медали.

//Политика

В Кремле рассказали о подготовке визита Эрдогана в Россию

В Кремле рассказали о подготовке визита Эрдогана в Россию

В Кремле сегодня рассказали о подготовке визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Россию. Данную информацию предоставил пресс-секретарь главы Российской Федерации Дмитрий Песков.

//В мире

Фарион призвала бить русскоговорящих украинцев туфлями по лицу

Фарион призвала бить русскоговорящих украинцев туфлями по лицу

Экс-депутат Верховной рады, языковед, борец за мову и националистка Ирина Фарион призвала не вступать в беседы с русскоговорящими украинцами, а сразу, без разговоров, бить их туфлями по лицу.

//Армия

В авиаполк ЗВО в Тверской области прибыли первые истребители Су-35

В авиаполк ЗВО в Тверской области прибыли первые истребители Су-35

Новейшие многоцелевые истребители Су-35 прибыли на аэродром постоянного базирования Западного военного округа в Тверской области. Экипажи истребителей совершили перелет из Комсомольска-на-Амуре.

//Город М

Над лицами москвичей проводят тайный эксперимент по идентификации

Над лицами москвичей проводят тайный эксперимент по идентификации

Система тотальной цифровой слежки успешно применяется в Китае, отражаясь на качестве жизни и безопасности граждан, понижая или повышая их индивидуальный социальный рейтинг.

//Новости МирТесен



//Общество

Немецкий журналист считает, что Германии нужно многому поучиться у Москвы

Немецкий журналист считает, что Германии нужно многому поучиться у Москвы

По мнению немецкого журналиста, столица России достигла большого прогресса во многих областях. Германии следует перенять у Москвы тенденцию к динамичному развитию.

//В мире

Ирландия запросила консульский доступ к Полу Уилану

Ирландия запросила консульский доступ к Полу Уилану

Ирландские дипломаты запросили консульский доступ к задержанному в Москве по подозрению в шпионаже Полу Уилану. Об этом сообщили в среду в ирландской дипмиссии, передает агентство ТАСС.

//Шоу-бизнес

В сеть попала последняя песня фронтмена Linkin Park Честера Беннингтона

В сеть попала последняя песня фронтмена Linkin Park Честера Беннингтона

Трек, в записи которого принял участие вокалист Linkin Park выложил на YouTube гитарист группы Lamb of God Марк Мортон. Композиция была записана незадолго до самоубийства Честера.

//Шоу-бизнес

Дима Билан выступил с предложением музыкальной цензуры

Дима Билан выступил с предложением музыкальной цензуры

Популярный эстрадный певец Дима Билан накануне выступил в Абу-Даби на фестивале Russian Music Festival, где признался журналистам, что хотел бы ввести в России музыкальную цензуру.

//live

«Некоторые граждане Японии полагают, что мы должны вернуть им пол-Сибири»

«Некоторые граждане Японии полагают, что мы должны вернуть им пол-Сибири»

МИД РФ обвинил японскую сторону в грубом искажении сути договоренностей лидеров России и Японии об ускорении переговорного процесса по проблеме мирного договора. О японских мечтаниях размышляет член Совета Федерации Андрей КЛИМОВ...

//В мире

Украинский пограничник попытался съесть взятку во время задержания

Украинский пограничник попытался съесть взятку во время задержания

Украинский инспектор пограничной службы был пойман во время получения взятки в 200 долларов. Чтобы избавиться от улики своего преступления, он попытался съесть взятку во время задержания.

//Новости партнеров

//Общество

Со своим нельзя: школьникам запретят приносить еду из дома

Со своим нельзя: школьникам запретят приносить еду из дома

Роспотребнадзор вносит изменения в СанПиНы после недавних вспышек дизентерии в детских садах. По новым правилам детям нельзя будет приносить еду с собой, а овощи для салатов станут вымачивать в уксусе.

//В мире

Президент Турции призвал вернуть авоськи вместо пластиковых пакетов

Президент Турции призвал вернуть авоськи вместо пластиковых пакетов

Турция объявила войну… пластиковым пакетам. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган выступил с решительным призывом наладить в стране производство пакетов, авосек и сумок из конопляной ткани.

//Общество

Утечка мозгов: Россия отстаёт от других стран по количеству учёных

Утечка мозгов: Россия отстаёт от других стран по количеству учёных

Россия существенно отстаёт от наукоориентированных стран по количеству учёных. В нашей стране на десять тысяч человек населения приходится всего пятьдесят научных деятелей.

//Общество

Почему возвращение Крыма прошло без крови?

Почему возвращение Крыма прошло без крови?

Маленькие крымчане всегда были патриотами. Куда бы ни приезжали на экскурсию в другой город, они всегда с гордостью говорили: «Мы из Крыма. Мы – крымчане!». Всё, что касается военно-патриотического воспитания, Великой Отечественной войны и поисковых движений сейчас - в Крыму в особом почёте.

//Общество

Умер последний председатель Верховного Совета СССР Анатолий Лукьянов

Умер последний председатель Верховного Совета СССР Анатолий Лукьянов

Сегодня, 9 января, на 89-м году ушел из жизни последний председатель Верховного Совета СССР Анатолий Лукьянов. Скорбную новость сообщил губернатор Смоленской области Алексей Островский.

//Общество

Беглов пригрозил главам районов выдать по лопате и отправить убирать снег

Беглов пригрозил главам районов выдать по лопате и отправить убирать снег

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов пригрозил чиновникам, что раздаст каждому по лопате для уборки снега. «Не можете заставить ответственных лиц, значит, будем сами убирать», - заявил он.

//Говорят, что...

Китайцы надеются на золотую свинью

Китайцы надеются на золотую свинью

Согласно китайской астрологии, год Золотой Свиньи начнётся 5 февраля. В такие годы в Поднебесной наблюдается резкий всплеск рождаемости – считается, что Золотая Свинья приносит с собой богатство. Однако, как считают аналитики, год Золотой Свиньи для Китая не сулит процветания.

//Говорят, что...

Шведы учили тюленей искать русские подлодки

Шведы учили тюленей искать русские подлодки

Швеция до сих пор подвержена паранойе, связанной с поиском русских подлодок, якобы снующих в территориальных водах этой страны. В начале 2019 г. всплыли новые подробности о программе по тренировке шведскими военными тюленей для поиска русских подлодок

//Новости СМИ2

//Шоу-бизнес

Милонову не понравилось творчество Шнура

Милонову не понравилось творчество Шнура

Депутат Виталий Милонов в своих рассуждениях о цензуре для отечественной эстрады высказал своё мнение о творчестве «Ленинграда» в целом и о солисте группировки в частности.

//Говорят, что...

Учиться, учиться и ещё раз…

Учиться, учиться и ещё раз…

В Администрации президента задумались о создании программы обучения сотрудников внутриполитического блока. Первый замруководителя АП, отвечающий за вопросы внутренней политики, С. Кириенко будто бы ещё в минувшем году принял решение составить для сотрудников к график учёбы на 2019 г.

//Говорят, что...

Российское зерно пойдёт в Таиланд и Боливию

Российское зерно пойдёт в Таиланд и Боливию

Продолжает расширяться география поставок российского зерна. В наступившем 2019 г. наша пшеница начнёт поставляться в Таиланд. На очереди – Боливия. Зерновой рынок Таиланда выглядит очень привлекательно. Ежегодно это королевство импортирует до 1, 5 млн т пшеницы и 5–6 млн т кукурузы.

//Говорят, что...

Расширяется добыча краба

Расширяется добыча краба

Установив в прошедшем, 2018 г. рекорд вылова водных биоресурсов, российские рыбаки не намерены останавливаться на достигнутом. Результаты исследований морей российской части Арктики позволяют определить новые объекты промысла и открыть новые районы добычи.

//В мире

В сети ответили на призыв Ирины Фарион бить русскоязычных туфлями

В сети ответили на призыв Ирины Фарион бить русскоязычных туфлями

Пользователи сети отреагировали на очередное провокационное заявление украинской националистки Ирины Фарион, призвавшей «без разговоров давать туфлями по лицу» русскоговорящим украинцам.

//Здоровье

Горько и больно? У вас холецистит!

Горько и больно? У вас холецистит!

Хронический холецистит - это воспалительное заболевание, вызывающее поражение стенки желчного пузыря, образование в нём камней и нарушение деятельности желчевыводящей системы. Часто протекает на фоне хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта: гастрита, панкреатита, гепатита.

//Общество

Куда делись преподаватели украинского языка после возвращения Крыма в РФ?

Куда делись преподаватели украинского языка после возвращения Крыма в РФ?

После возвращения Крыма в лоно России, с мая по сентябрь 2014 года курсы повышения квалификации прошли 22 тысячи крымских педагогов. Причем, курсы были реальные, которые вели лучшие специалисты, работающие в российских школах. Вдобавок новые предметы появились. К примеру, «Русский язык и литература».

//Здоровье

Мениски: удалять или нет?

Мениски: удалять или нет?

Мы продолжаем разговор с доктором Бубновским. Сергей Михайлович – автор кинезитерапии. Излечения методом движения. Сегодня он отвечает на вопросы, которые волнуют наших читателей. Например, надо ли удалять мениск при болях в коленном суставе, и помогут ли упражнения избежать операции

//Политика

Российских наблюдателей не допустят на выборы президента Украины

Российских наблюдателей не допустят на выборы президента Украины

Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что российские наблюдатели не будут допущены на выборы президента страны. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

//Общество

Зарождение жизни на Земле

Зарождение жизни на Земле

Чему равна вероятность случайного возникновения жизни? Когда и как произошла жизнь на нашей планете? Куда направлена биологическая эволюция? Мы начинаем публикацию интервью с научным руководителем Лаборатории эволюции и экологии биосистем доктором биологических наук Валерием ЗЮГАНОВЫМ

//Спорт

Деньги не позволяют быть рабом

Деньги не позволяют быть рабом

А ещё мы на закате 2018 года побеседовали с обаятельным хоккеистом «Коламбуса» и сборной России Артемием ПАНАРИНЫМ, который называет известного тренера Олега Знарка тестяриком». Беседовали о жизни в Коламбусе, о матчах, о контрактах, о машинах, о том, чем займется после хоккейной жизни

//Общество

Кандидатом в мэры Аланьи стала уроженка Мурманска

Кандидатом в мэры Аланьи стала уроженка Мурманска

Гражданка Турции Анастасия Петрова-Четинкайя выдвинула свою кандидатуру на пост мэра Аланьи. В истории страны это первый случай, когда на должность главы города будет баллотироваться кандидат с русскими корнями.

//Спорт

Идеал мужчины для Ефимовой

Идеал мужчины для Ефимовой

Уходящий 2018 год мы провожаем со спортсменкой, комсомолкой и просто красавицей Юлией ЕФИМОВОЙ, пятикратной чемпионкой мира по плаванию, с которой побеседовал журналист «Аргументов недели» о сопернице Лилли Кинг, рэп-баттлах, допинге, отдыхе на Бали, сёрфинге, дайвинге, о принцах и олигархах

//Спорт

Первым раскошелился «Спартак»

Первым раскошелился «Спартак»

Когда футбола нет, новости о переходах, продажах, приобретениях выходят на первый план. В ожидании открытия зимнего рынка самое время поговорить о том, чего от него ждать. Период дозаявок в России откроется 23 января и продлится ровно месяц. Но работа на рынке идёт давно.

//Спорт

Последний из «Волшебного треугольника»

Последний из «Волшебного треугольника»

Португальский полузащитник Данни накануне Нового года расторг контракт с последним клубом, за который выступал. Не исключено, что на этом и закончится карьера 35-летнего футболиста. Этот сезон Данни начал в «Маритиму», одном из двух клубов, представляющих в португальском чемпионате Мадейру.

//Спорт

Вы думали, всё уже кончилось?

Вы думали, всё уже кончилось?

Мы проводили 2018 год, самый футбольный в российской истории. Чемпионата мира у нас, конечно, больше не будет – или будет очень не скоро. Но это не значит, что футбол закончился. «Аргументы недели» – о самых значимых событиях наступившего года.

//Шпионаж

От тридцати сребреников до криптовалюты

От тридцати сребреников до криптовалюты

Секретная информация стоит дорого. Как же спецслужбы расплачиваются за неё? Об этом обозреватель «АН» беседует с ветераном российской разведки подполковником в отставке Павлом Александровичем СКВОРЦОВЫМ.

//В мире

В РФ жестко ответили экс-главе ЦРУ по поводу «подарка» для НАТО

В РФ жестко ответили экс-главе ЦРУ по поводу «подарка» для НАТО

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец прокомментировал слова экс-главы ЦРУ Дэвида Петреуса, заявившего, что президент России Владимир Путин стал «подарком для НАТО».

//Общество

О времени и о себе (Часть 2)

О времени и о себе (Часть 2)

Я читал книгу Виктора Слипенчука «Свет времени», и меня не покидало ощущение, что передо мной своеобразный портрет времени. Книга состоит из девяти разделов, и каждый из них соответствует определённому этапу в жизни Виктора Слипенчука: детство и юность, служба в армии, работа в морях

//Общество

Капитанские погоны обрадовали создателя химоружия больше, чем Нобелевская премия

Капитанские погоны обрадовали создателя химоружия больше, чем Нобелевская премия

Использование отравляющих газов столетие назад означало рождение оружия массового уничтожения. Германия первой им обзавелась, поскольку располагала самой развитой химической индустрией.

//Общество

650 килограммов чистой любви

650 килограммов чистой любви

Екатерина РОКОТОВА родилась в Саратове. Окончила Театральный институт им. Щукина. Зритель знает актрису по таким фильмам и сериалам, как «Универ», «Литейный», «Шеф», «Высокие ставки», «Мата Хари», «Последняя статья журналиста», «Канцелярская крыса», «Проводник» – фильм ужасов, ее первая работа в таком жанре

//Общество

Надзиратели в роли бандитов

Надзиратели в роли бандитов

О профессии режиссёра Кирилл ПЛЕТНЁВ мечтал с детства. Но на режиссёрский факультет СПбГАТИ его не взяли из-за юного возраста и посоветовали поступить на актёрский. Вкус к актёрской профессии пришёл к Кириллу во время учёбы, и сегодня у него уже около 90 ролей в кино: «Диверсант», «Мешок без дна»

//Общество

О времени и о себе (Часть 1)

О времени и о себе (Часть 1)

С Виктором СЛИПЕНЧУКОМ мы учились на Высших литературных курсах при Литературном институте имени М. Горького в 1983–1985 гг. Есть необходимость подробнее рассказать об этих курсах. Учились на них члены Союза писателей из разных уголков СССР. Стипендия – 200 руб., отдельная комната в общежитии

//Общество

Самбист – значит, патриот!

Самбист – значит, патриот!

В СССР большое внимание уделяли вопросу идеологического и патриотического воспитания. И если раньше роль учителя на себя брало государство, то после развала СССР в 90-е годы этим занимались только энтузиасты да родители. Понимание того, насколько это было важно, пришло несколько позже.

//Общество

Куда ведёт «стрелочный перевод» судьи Великородовой?

Куда ведёт «стрелочный перевод» судьи Великородовой?

Бываютсобытия, которые взводят «спусковые крючки» накопившейся предопределённости, меняющие всю историю человечества. Например, убийство 28 июня 1914 г. никому, кроме своей семьи, не интересного австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда в Сараево сербским гимназистом Гаврилой Принципом.

//Общество

Не дыми ближнего своего

Не дыми ближнего своего

Вопрос о курении в общественных местах, похоже, не будет закрыт никогда. Одни хотят курить, другие не хотят вдыхать табачный дым. Возможен ли компромисс? Уже шестой год – с 1 июня 2013 года – действует закон 15‑ФЗ, запрещающий курение в общественных местах, в частности, на лестничных клетках.

//Наука

Умер Джордж — последний представитель гавайских тропических улиток

Умер Джордж — последний представитель гавайских тропических улиток

Умерла последняя гавайская тропическая улитка вида Achatinella apexfulvа. По словам учёных, Джордж покинул мир в возрасте четырнадцати лет, причиной смерти стал его почтенный возраст.

//В мире

Посла Японии вызвали в МИД РФ из-за заявлений Токио по Курилам

Посла Японии вызвали в МИД РФ из-за заявлений Токио по Курилам

После прозвучавших из Токио заявлений по мирному договору российский МИД вызвал японского посла Тоёхису Кодзуки для беседы, сообщила сегодня пресс-служба внешнедипломатического ведомства.

//Культура

Жизнь – это кошмарный сон

Жизнь – это кошмарный сон

В Московском театре им.Ермоловой состоялась премьера спектакля «Макбет». Постановка – Олега Меньшикова. Он же исполняет заглавную роль, и он же – художественный руководитель театра. Когда выдающийся артист выходит на сцену в новой роли, это всегда привлекает зрителя, а тут ещё Шекспир

//Общество

Военный прогноз на 2019 год

Военный прогноз на 2019 год

В начале каждого года «АН» публикуют военно-политический прогноз. Наступивший 2019 г. обещает быть сложным. В основном политический климат на планете будет определяться отношением двух сильнейших в военном плане государств – России и США, а также двух первых экономик – Китая и США.

//Общество

Неладно что-то в королевстве сельском…

Неладно что-то в королевстве сельском…

Российское сельское хозяйство – одна из отраслей нашей экономики, которыми принято гордиться. Президент Путин не без гордости пообещал на декабрьской пресс-конференции, что экспорт сельхозпродукции в 2018 г. достигнет 25 млрд долларов. Это на 9 млрд больше, чем экспорт вооружений.

//Наука

Учёные заявили о существовании нового измерения

Учёные заявили о существовании нового измерения

Физики из Швеции представили новую модель расширения Вселенной, при которой возможно существование другого измерения. Также предположение учёных объясняет загадку тёмной материи.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Redtram

//Новости Lentainform.com

Загрузка...

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры