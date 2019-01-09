Со своим нельзя: школьникам запретят приносить еду из дома

Роспотребнадзор вносит изменения в СанПиНы после недавних вспышек дизентерии в детских садах. По новым правилам детям нельзя будет приносить еду с собой, а овощи для салатов станут вымачивать в уксусе.

Роспотребнадзор подготовил новый проект санитарных правил по организации детского питания, сообщает МК. Теперь в школах и садах нельзя будет использовать алюминиевые столовые приборы. А вот одноразовую посуду, наоборот, разрешат. При условии, что она и правда будет одноразовой. В список новшеств входит и пункт, по которому дети не смогут приносить в столовую еду, взятую из дома.

Повара тоже получат несколько новых обязанностей. Например, им придётся следить за тем, чтобы в сметане и твороге не оставались столовые приборы. Также по новым правилам работники столовых будут следить за тем, чтобы толщина запеканок и омлетов не превышала 4 сантиметра. В противном случае, опасаются санитарные врачи, блюдо может остаться непропечённым.

Что касается продуктов, то чищенную картошку обязали мыть в проточной воде пять минут, столько же по времени будут вариться сосиски после закипания. Ну а готовым бутербродам разрешили лежать на прилавке не дольше часа.