Умер последний председатель Верховного Совета СССР Анатолий Лукьянов

Сегодня, 9 января, на 89-м году ушел из жизни последний председатель Верховного Совета СССР Анатолий Лукьянов. Скорбную новость сообщил губернатор Смоленской области Алексей Островский.

«Сегодня ушел из жизни известный смолянин и замечательный человек – последний председатель Верховного Совета СССР Анатолий Лукьянов. Анатолий Иванович оказал мне большую честь, став моим доверенным лицом на всенародных выборах губернатора», - сообщил Алексей Островский в своем твиттере.

Анатолий Иванович Лукьянов родился в Смоленске в 1930 году. Известен тем, что в 1976-77 годах принимал участие в разработке проекта Конституции СССР. После избрания Михаила Горбачева президентом СССР Лукьянов стал председателем ВС, а в 1991 году стал участником ГКЧП и был арестован, в 1994 году – амнистирован.

«Человек прожил удивительную жизнь. Давайте поклонимся, поблагодарим. Похороним на Троекуровском кладбище со всеми почестями», - приводит комментарий Геннадия Зюганова РИА Новости.