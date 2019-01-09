Беглов пригрозил главам районов выдать по лопате и отправить убирать снег

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов пригрозил чиновникам, что раздаст каждому по лопате для уборки снега. «Не можете заставить ответственных лиц, значит, будем сами убирать», - заявил он.

Александр Беглов на совещании в Смольном выразил своё недовольство насчёт того, что жители северной столицы не довольны уборкой снега. Он отметил, что именно исполнительная власть отвечает за подобные проблемы, сообщает РИА Новости.

«Приеду в район и проверю, есть ли лопата в багажнике. Там, где беспорядок, возьмем лопаты и будем вместе с вами убирать территорию, не важно, какой подведомственности эта территория относится. Не можете заставить ответственных лиц, значит, будем сами убирать, вместе с вами будем убирать», - пригрозил чиновникам врио губернатора.

Также он заявил, что всем городским службам нужно извиниться перед жителями города за некачественную уборку снега. «Всем службам надо извиниться перед горожанами, которые пострадали в новогодние праздники из-за гололеда, из-за снега. Я тоже приношу извинения всем жителям, которые пострадали», - обратился Беглов к гражданам.