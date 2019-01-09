Куда делись преподаватели украинского языка после возвращения Крыма в РФ?

После возвращения Крыма в лоно России, с мая по сентябрь 2014 года курсы повышения квалификации прошли 22 тысячи крымских педагогов. Причем, курсы были реальные, которые вели лучшие специалисты, работающие в российских школах. Вдобавок новые предметы появились. К примеру, «Русский язык и литература».



А вот куда подевались преподаватели украинского языка? По словам министра образования Республики Крым Натальи Гончаровой, им был предложен вариант переподготовки на учителей русского языка, но выбирали разное – кто-то шёл на второе высшее, кто-то на другие предметы переквалифицировался. "Думаю, что много им еще предстоит заниматься самообразованием, чтобы соответствовать высокому званию «филолог русского языка и литературы». Курсы предлагаем. Есть возможность поехать за пределы Крыма подучиться. На улице никого не оставили", - говорит министр.



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