Кандидатом в мэры Аланьи стала уроженка Мурманска

Гражданка Турции Анастасия Петрова-Четинкайя выдвинула свою кандидатуру на пост мэра Аланьи. В истории страны это первый случай, когда на должность главы города будет баллотироваться кандидат с русскими корнями.

Этническая россиянка Анастасия Петрова-Четинкайя заявила о своём желании стать независимым кандидатом на пост мэра турецкого города Аланья. Избирательная кампания женщины будет проходить под лозунгом «Перемены в тебе», сообщает РИА Новости.

Анастасия Петрова-Четинкайя является уроженкой Мурманска. Там же она закончила Мурманский государственный гуманитарный университет, а затем получила образование в университете Осло. В Аланье она проживает без малого десять лет. Женщина ведёт бизнес в сфере графического дизайна и полиграфии и является владелицей компании ProMedya Agency.