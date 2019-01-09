Мэр Саратова пересел на общественный транспорт и опоздал на работу

Глава администрации Саратова Михаил Исаев сегодня опоздал на работу. Мэр призвал горожан пересесть на общественный транспорт и сам подал пример. Но дорога до работы заняла более двух часов.

«Михаил Александрович Исаев сегодня добирался два с лишним часа до работы. Он сел на конечной остановке автобуса в Комсомольском поселке, доехал до Крытого рынка, потом вышел и пешком по проспекту Кирова пришел в мэрию. Немножко задержался на запланированный брифинг», - сообщила сегодня начальник пресс-службы мэрии Саратова Татьяна Плющева.

«Движение было с небольшой скоростью. Единственным узким местом, где мы простояли ровно час, оказался участок от администрации Заводского района до перекрестка с проспектом Энтузиастов – там сужение дороги. Сегодня вечером поеду на общественном транспорте в Ленинский или Кировский район, посмотрю, сколько времени занимает маршрут», - прокомментировал свое опоздание Михаил Исаев, добавив, что утренний путь на работу занял у него 2 часа 15 минут.

В пресс-службе мэрии Саратова также предоставили информацию, что с начала этой зимы снегоуборочная техника уже вывезла с территории города около 200 тысяч кубометров снега. Для сравнения, за всю прошлую зиму было вывезено 240 тысяч кубов снега, сообщает РИА Новости.