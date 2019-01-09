Полицейский из Якутска нашёл на улице 100 тысяч и вернул их хозяину

Пример человеческой честности показал майор полиции из Якутска Леонид Лебедев. Мужчина нашёл на улице пачку купюр и вернул их владельцу. Страж порядка считает, что так поступил бы каждый.

В Якутске полицейский Леонид Лебедев по дороге с обеда на работу нашел сто тысяч рублей, сообщает Мир24. Деньги он обнаружил возле местной аптеки. Честный полицейский решил во что бы то ни стало найти владельца крупной суммы и вернуть ему пропажу.

«Начал смотреть видеозапись и установил, что машина подъезжает, двое выходят, один из них роняет деньги», - рассказал о ходе поисков старший участковый.

Лебедев разместил в интернете фото хозяина денег, и тот откликнулся уже через сутки. Майор считает, что на его месте так поступил бы любой житель Якутии.