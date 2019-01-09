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Немецкий журналист считает, что Германии нужно многому поучиться у Москвы

9 января 2019, 18:50 [ «Аргументы Недели» ]

Немецкий журналист считает, что Германии нужно многому поучиться у Москвы
фото: pixabay.com

По мнению немецкого журналиста, столица России достигла большого прогресса во многих областях. Германии следует перенять у Москвы тенденцию к динамичному развитию.

Журналист считает, что германии следует поучиться у российской столице строительству аэропортов, передаёт РИА Новости. По его словам, аэровокзал Берлин-Бранденбург находится в стадии строительства уже двенадцать лет, тогда как в Москве закончили реконструкцию Жуковского за два года.

Также он сравнил московский транспорт с берлинским. Журналист отметил, что за последнее десятилетие в столице России построили полсотни станций метрополитена, тогда как в Берлине этот показатель равен трём.

Отдельно журналист выделил многие удобства, доступные москвичам. «Жители столицы могут оплачивать парковочное место, брать в аренду машину, записаться на прием к врачу, оплатить счет в ресторане или заплатить с помощью смартфона за покупки на кассе», - отметил он. Журналист считает, что Москва на своём примере показывает уровень, к которому движется вся страна.

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