В Крыму планируют уничтожить основную часть популяции волков

На Крымском полуострове планируют уничтожить основную часть популяции волков, сообщил заведующий отделом охраны охотничьих ресурсов Минэкологии РК Сергей РЕШЕТЬКО, пишут «Аргументы недели-Крым».

По его словам, сейчас численность волков в Крыму колеблется в пределах 300 особей.

«В прошлом году был издан приказ о регулировании численности волков на территории Крыма, им предусмотрено снижение численности на 221 особь», - рассказал РЕШЕТЬКО «РИА Новости».

Он отметил, что эти животные ведут скрытный, в основном ночной, образ жизни, поэтому сложно вести их учет.

При этом обитают волки в Крыму практически повсеместно, в том числе и в горно-лесной местности, где ранее их не было. Представитель Минэкологии уточнил, что волки на полуострове «пришлые» – впервые они были зарегистрированы в 2005 году и пришли с Херсонской области.

РЕШЕТЬКО также сообщил, что с ноября 2018 года в Крыму открыт сезон охоты на этих животных. Продлится он до конца февраля.