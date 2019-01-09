В Бурятии открывают фермы с экзотическими животными. Жители разных городов Сибири приехали туда, чтобы посмотреть на африканских страусов, фазанов и венгерских свиней.

«Им не холодно зимой на улице, так как у них очень большой мех. Это еще маленький. Его будет еще больше, до десяти сантиметров», - рассказала Ирина Дмитриева, хозяйка фермы. Об этом сообщает ОТР.