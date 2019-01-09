Эксперты выбрали самые креативные наряды прошедших новогодних вечеринок

Безусловно, новогодние корпоративы и звездные вечеринки – рай для стилистов. Оценить, кто во что и как одет, кто икона стиля, а кому еще учиться и учиться… Но и простые смертные не отстают в креативе нарядов.

Издание «Спид-инфо» оценило образы девушек на новогодних корпоративах и выбрало пять самых креативных, обаятельных и привлекательных.

Первое место заслуженно занял «свитер-антистриптиз» телесного цвета. Он особенно подойдет барышням с пышным бюстом. В такой одежде можно продемонстрировать свои прелести окружающим, не нарушив правил приличия.

«Новогодняя свинка» - бюджетный костюм: надеваете на правую (или левую, как удобней) грудь симпатичную маску свиньи – и вуаля! Не исключено, что кто-нибудь захочет чмокнуть в пятачок эту свинку!

Миниатюрным девушкам, желающим привлечь внимание, можно надеть блузку с вырезом на груди, приоткрывающим часть бюстгальтера. Лучше сыграть на контрасте: например, блузка белая, а бюстгальтер – черный.

Костюм-купальник в виде мужского бикини предназначен для девушек без комплексов. Будьте готовы шокировать публику, но зато без внимания уж точно не останетесь!

Костюм с физиономией Пикачу на груди – это не просто майка с покемоном. Это призыв: я такая же веселая, заводная и энергичная, все сюда, повеселимся!