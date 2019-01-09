Специалист в области очистки воды доложил о недостатках разработки ученых РАН

Изобретатель и специалист в области очистки воды из Ялты Александр ДЕМКОВ рассказал о недостатках разработки ученых РАН по извлечению воды из воздуха и заявил, что их идея – совсем не инновация, пишут «Аргументы недели-Крым».

Напомним, российские ученые создали установку, которая позволит получать из воздуха несколько тонн воды в сутки для снабжения предприятий и населенных пунктов на Крымском полуострове за счет конденсации из атмосферы, сообщил в ТАСС президент РАН Александр СЕРГЕЕВ.

В свою очередь ДЕМКОВ рассказал «Аргументам недели – Крым», что подобный метод использовался еще в древние времена, когда люди с помощью специальных пирамид из камней, через которые циркулировал воздух, накапливали конденсат и пополняли запасы питьевой воды.

Что касается недостатков способа, придуманного сотрудниками отделения сельскохозяйственных наук РАН, то самым существенным из них является малая отдача при достаточно больших энергозатратах и дорогостоящих строительно-монтажных работах.

«Воду, получаемую таким способом, надо обязательно очищать из-за нахождения в воздухе различных загрязнений органического, минерального, биологического происхождения. А это затраты, которым нет оценки. Не сказано, чем предлагаемый метод лучше, по сравнению с огромными источниками поверхностного стока в виде дождя, снега, речушек, рек, которые не научились очищать», - поясняет специалист.

Между тем, он предлагает свои идеи в сфере водообеспечения Крыма. Например, проект водоснабжения ЮБК, Феодосии и Керчи посредством подводного трубопровода, начинающегося с Ялты. Водовода, по мнению ДЕМКОВА, сможет наполняться за счет Счастливенского Загорского водохранилищ, расположенных на высоте в 350 метров над уровнем моря, то есть отстоянная вода пойдет до Керчи самотеком.

Кроме того, у ДЕМКОВА и его коллег есть ряд предложений по водоснабжению Южного берега Крыма, а также по альтернативной технологии очистки как природных водных ресурсов в виде дождя и паводка, так и для канализационных городских стоков.