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Минтранс Крыма взыщет штраф с подрядчика трассы «Таврида» из-за плохой уборки
9 января 2019, 16:01 [ «Аргументы Недели» ]
В Министерстве транспорта Крыма рассмотрят вопрос о взыскании штрафов с подрядчика строящейся трассы «Таврида» из-за низкого качества уборки дороги, пишут «Аргументы недели-Крым».
Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Там отметили, что во время проверки стало известно, что участки 1 и 2 этапов – от села Льговское до транспортной развязки на стыке трассы с подходом к Крымскому мосту – содержат в ненадлежащем состоянии.
Кроме этого, некачественно убирают обочины вдоль всей трассы и не расчищают площадки для отдыха водителей.
«В связи с чем будет рассмотрен вопрос о взыскании штрафов с подрядной организации», – добавили в Минтрансе РК.
Жаловаться на качество уборки трассы «Таврида» и других автомобильных дорог можно на страницах ведомства в социальных сетях, а также по телефону: +7 (3652) 69 25 34.
Ранее генподрядчик строительства трассы АО «ВАД» пообещал уволить виновных в ненадлежащей работе по уборке снега на открывшемся участке дороги.
Напомним, автолюбители жаловались в социальных сетях, что трасса «Таврида» не расчищается после выпавшего снегопада. В тематических группах появились видеозаписи, где зафиксировано состояние трассы, а также комментарии с критикой. «Ехали 40 километров в час», «думал, что рассыплется подвеска и лопнут колеса», «Таврида» как кусок льда со снежной кашей», – писали пользователи.
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