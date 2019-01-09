Минтранс Крыма взыщет штраф с подрядчика трассы «Таврида» из-за плохой уборки

В Министерстве транспорта Крыма рассмотрят вопрос о взыскании штрафов с подрядчика строящейся трассы «Таврида» из-за низкого качества уборки дороги, пишут «Аргументы недели-Крым».

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Там отметили, что во время проверки стало известно, что участки 1 и 2 этапов – от села Льговское до транспортной развязки на стыке трассы с подходом к Крымскому мосту – содержат в ненадлежащем состоянии.

Кроме этого, некачественно убирают обочины вдоль всей трассы и не расчищают площадки для отдыха водителей.

«В связи с чем будет рассмотрен вопрос о взыскании штрафов с подрядной организации», – добавили в Минтрансе РК.

Жаловаться на качество уборки трассы «Таврида» и других автомобильных дорог можно на страницах ведомства в социальных сетях, а также по телефону: +7 (3652) 69 25 34.

Ранее генподрядчик строительства трассы АО «ВАД» пообещал уволить виновных в ненадлежащей работе по уборке снега на открывшемся участке дороги.

Напомним, автолюбители жаловались в социальных сетях, что трасса «Таврида» не расчищается после выпавшего снегопада. В тематических группах появились видеозаписи, где зафиксировано состояние трассы, а также комментарии с критикой. «Ехали 40 километров в час», «думал, что рассыплется подвеска и лопнут колеса», «Таврида» как кусок льда со снежной кашей», – писали пользователи.