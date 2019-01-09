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В Томске пройдет эксперимент по вживлению унифицированных чипов
9 января 2019, 16:40 [ «Аргументы Недели» ]
В феврале 2019 года будет проведен первый в России эксперимент по вживлению унифицированных чипов, заявили в Томском государственном университете. Это, безусловно, знаковое событие для россиян.
Ранее стало известно, что проректор по инновационной работе ТГУ Константин Беляков уже вживил себе под кожу чип. Девайс имеет цилиндрическую форму диаметром всего 1,5миллиметра, длина – 4 мм. «Чип объединяет в себе функции банковской карты, электронного ключа для доступа на объекты ТГУ и транспортной карты «Тройка», - пояснил «первопроходец».
Что ж, следует отметить, что для России это, конечно, пока еще не тренд, но событие, безусловно, знаковое. Для сравнения, в США и некоторых странах ЕС практика массового чипирования «широко распространена в узких кругах». К вживлению чипов под кожу чаще всего прибегают в компаниях инновационного и технологического секторов. Сотрудники таких компаний расценивают чипизацию не столько как практическую необходимость, сколько дань «технологической моде», знак приверженности идеям технического прогресса и символ лояльности работодателю.
Следует предположить, что идея массовой чипизации в скором времени приживется и в России, в первую очередь среди тех, кому по роду работы необходим доступ к большому количеству ключей и паролей. Вместе с тем, возникает вопрос правового урегулирования и вопросов безопасности при использовании универсальных чипов. Российским законодателям вскоре придется этим озаботиться, прогнозирует Телеграм-канал «Экономика цифровой эры».
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