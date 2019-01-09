В Томске пройдет эксперимент по вживлению унифицированных чипов

В феврале 2019 года будет проведен первый в России эксперимент по вживлению унифицированных чипов, заявили в Томском государственном университете. Это, безусловно, знаковое событие для россиян. Проректору ТГУ вживили под кожу банковскую карту, пропуск и "Тройку"

Ранее стало известно, что проректор по инновационной работе ТГУ Константин Беляков уже вживил себе под кожу чип. Девайс имеет цилиндрическую форму диаметром всего 1,5миллиметра, длина – 4 мм. «Чип объединяет в себе функции банковской карты, электронного ключа для доступа на объекты ТГУ и транспортной карты «Тройка», - пояснил «первопроходец».

Что ж, следует отметить, что для России это, конечно, пока еще не тренд, но событие, безусловно, знаковое. Для сравнения, в США и некоторых странах ЕС практика массового чипирования «широко распространена в узких кругах». К вживлению чипов под кожу чаще всего прибегают в компаниях инновационного и технологического секторов. Сотрудники таких компаний расценивают чипизацию не столько как практическую необходимость, сколько дань «технологической моде», знак приверженности идеям технического прогресса и символ лояльности работодателю.

Следует предположить, что идея массовой чипизации в скором времени приживется и в России, в первую очередь среди тех, кому по роду работы необходим доступ к большому количеству ключей и паролей. Вместе с тем, возникает вопрос правового урегулирования и вопросов безопасности при использовании универсальных чипов. Российским законодателям вскоре придется этим озаботиться, прогнозирует Телеграм-канал «Экономика цифровой эры».